Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на депутата Пирогову

Фото со страницы Хельги Пироговой в "ВК"

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой после ее поста о погибших на Украине военных.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело в отношении члена горсовета Новосибирска Хельги Пироговой, которая опубликовала скандальный твит о российских военных. Сообщение об уголовном деле размещено на официальном сайте СКР 22 июля.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Зарипову В.Б. по результатам проверки, организованной по факту высказываний депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой, незамедлительно возбудить уголовное дело", — сказано в сообщении следственного ведомства.

Ранее о привлечении депутата Пироговой просили депутаты из Новосибирской области.

Центральный аппарат СКР возьмет на контроль ход расследования.

Напомним, депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова опубликовала в соцсети высказывание, дискредитирующее российских военных. Вскоре она удалила пост и начала получать угрозы убийством.

22 июля на заседании комиссии по этике Хельга Прирогова признала, что её слова были неэтичными и некорректными.