Депутат ГД Виктор Игнатов назвал историю с Пироговой последствиями «Умного голосования»

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Член Государственной Думы от Новосибирской области Виктор Игнатов прокомментировал скандальный пост депутата Горсовета Новосибирска Хельги Пироговой, унизившей погибших российских солдат.

Представляющий Новосибирскую область в Госдуме депутат Виктор Игнатов резко осудил высказывание депутата Горсовета Новосибирска Хельги Пироговой. Напомним, ранее в одной из соцсетей она опубликовала глумливый пост о солдатах и офицерах российской армии, погибших в ходе операции на территории Украины.

Игнатов заявил, что такие слова не может произносить или публиковать человек в адекватном состоянии.

«Я не знаком лично с Пироговой, мне трудно оценивать её психическое состояние. Но, судя по тому, что она опубликовала – это поступок невменяемого человека. Ну или так могут себя вести пьяные или люди в состоянии измененного сознания под воздействием каких-то веществ», сказал в разговоре с Сиб.фм Виктор Игнатов.

При этом, по мнению депутата, никакое состояние не может служить оправданием в такой ситуации. И человек должен нести ответственность за совершенные поступки.

В то же время, Виктор Игнатов отметил, что эта история затрагивает не только этические моменты, но и является тревожным сигналом для избирательной системы страны.

«Это типичный пример продукта так называемого «Умного голосования», которое продвигают некоторые политические силы. Когда избиратели голосуют не за того человека, которого знают, слышали его выступления, знают его программу и дела. А голосуют за того, кого им порекомендовала программа на компьютере или смартфоне.

Вся эта история наглядно продемонстрировала издержки «Умного голосования»: получается, что в избранные органы власти могут прийти совершенно невменяемые люди – недееспособные, опасные или просто негодяи», — заявил Игнатов.

Программа «Умное голосование» была разработана оппозицией для снижения результатов кандидатов партии "Единая Россия" на муниципальных, региональных и федеральных выборах. Стратегия предполагала регистрацию электората в специальной программе: в день выборов людям приходила команда по голосованию за конкретного депутата. К слову, Хельга Пирогова входила в так называемую "Коалицию-2020" в Новосибирске, кандидатов которой поддерживала система "Умного голосования".

В то же время, Игнатов отметил, что сама фигура Хельги Пироговой – это лишь часть проблемы.

«Стыдно должно быть не только Пироговой, но и тем людям, благодаря которым она оказалась в депутатах. Из-за их неразборчивости и заигрываний такие персонажи оказываются в депутатах, а потом вытворяют подобные вещи», — добавил депутат.

Напомним, скандал вокруг Хельги Пироговой разгорелся после публикации депутата в соцсетях о погибших военных. Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров назвал её высказывание кощунственным и призвал прокуратуру проверить слова народной избранницы. Позднее глава СКР Александр Бастрыкин поручил начать проверку публикации депутата Пироговой, а 22 июля стало известно о возбуждении в отношении неё уголовного дела.

Кроме того, 22 июля комиссия по этике горсовета Новосибирска рассмотрела дело депутата Хельги Пироговой. Члены комиссии вынесли народной избраннице замечание о неэтичном поведении и дали негативную оценку её действиям.