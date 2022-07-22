«Птичка попала у нас»: в авиакомпании «ИрАэро» объяснили задержку рейса «Новосибирск-Баку»

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Стала известна причина задержки авиарейса «Новосибирск-Баку» почти на 10 часов: всё это время в таможенной зоне провели около 100 пассажиров.

22 июля в аэропорту «Толмачёво» практически на десять часов задержали вылет рейса «Новосибирск-Баку»: о невозможности улететь в назначенное время пассажиры узнали после прохождения паспортного и таможенного контроля. После этого вылет переносили ещё несколько раз — пассажиры, которые должны были отправиться из Новосибирска в 13:55, предположительно смогут вылететь в 23:05.

Как объяснила в разговоре с одной из пассажирок представитель авиакомпании «ИрАэро» в Новосибирске, причиной задержки рейса стала попавшая в двигатель птица.

«Птичка попала у нас... Другой самолет пришлют сейчас, [он] уже вылетел из Иркутска», — сказала специалист.

По словам представителя технических служб «Толмачёво», самолёт, в двигатель которого залетела птица, находится в аэропорту с полудня 22 июля.

«Ремонтники сразу передали в Иркутск, что ремонт сегодня быстро не сделать», — отметил он.

В «ИрАэро» сообщили, что вылет в Баку состоится в 23:05. Перед этим пассажирам ещё раз предоставят горячее питание, выдадут воду, и после этого пригласят на посадку на прибывший резервный борт.

Как сообщал Сиб.фм ранее, новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку, в результате которой было выяснено, что задержка произошла из-за вынужденной замены борта, на котором должен был осуществляться перелёт.