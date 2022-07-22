Сотрудники ФСБ задержали лже-детектива после обещания взломать биткоин-кошелек

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Октябрьский районный суд Самары вынес приговор 32-летнему местному жителю, который выдавал себя за частного детектива. Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, его признали виновным в мошенничестве.

В Самаре осужден мужчина, который притворялся частным детективом — сообщает издание sovainfo.ru. Жертвой мошенника стал местный житель, который хотел найти должника. Осужденный пообещал задействовать знакомого сотрудника в правоохранительных органах, которому необходимо заплатить за помощь 50 тысяч рублей.

Чуть позже лже-детектив сказал, что нужно перевести их специалисту, который якобы взломает биткоин-кошелек должника и вернет деньги. При передаче половины суммы – 150 тысяч рублей, мошенник был задержан сотрудниками регионального УФСБ.

В отношении 32-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы условно.

Ну а в Новосибирске под суд пошел самый настоящий частный детектив, которому вменили разглашение банковской тайны.