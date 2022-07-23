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В горсовете назвали условия лишения Пироговой депутатского мандата

Фото В горсовете назвали условия лишения Пироговой депутатского мандата
Фото В горсовете назвали условия лишения Пироговой депутатского мандата

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Глава горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев назвал условия лишения депутата Хельги Пироговой депутатского мандата. Это может произойти только после признания её виновной по уголовному делу.

Член горсовета Новосибирска Хельга Пирогова может быть лишена депутатского мандата в случае признания её судом виновной по уголовному делу. Об этом заявил председатель совета депутатов Дмитрий Асанцев в беседе с ТАСС.

Как ранее писал Сиб.фм, 22 июля в Новосибирске прошло заседание комисси по этике, на котором разбиралось дело Хельги Пироговой о её скандальном посте в соцсетях о погибших на Украине военных. Члены комиссии признали высказывание коллеги неэтичным и некорректным.

Фото В горсовете назвали условия лишения Пироговой депутатского мандата 2

"Вынести депутату Совета депутатов города Новосибирска Пироговой Хельге Вадимовне замечание о неэтичном поведении и дать негативную оценку её действиям, выразившимся в некорректных, циничных публичных высказываниях, оскорбляющих память погибших российских солдат, добровольно вступивших в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации для участия в специальной военной операции на территории Украины", — говорится в заключении комиссии.

Также 22 июля стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Хельги Пироговой по поручению главы СКР Александра Бастрыкина.

Напомним, в Новосибирске создали петицию о лишении мандата депутата горсовета Хельги Пироговой после ее скандального высказывания о погибших на Украине военных. Призыв размещён на платформе Change.org.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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