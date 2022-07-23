"Новоколледж" стал первым резидентом легендарной башни на Маркса в Новосибирске

Фото: Арт-пространство Башня / https://vk.com/

Новосибирский "Новоколледж" разместится в легендарной башне на Маркса, где ранее находился офис телеканала НТН-4.

Учебное заведение "Новоколледж" стало первым резидентом известной водонапорной башни на Маркса в Новосибирске, которую планируют превратить в культурное пространство. Студенты займут только часть объекта — шестой и седьмой уровни. Об этом сообщает сообщает nsknews.info.

«Вчера мы подписали договор, и теперь официально — „Новоколледж“ стал первым резидентом в культурном пространстве, которое планируют сделать в башне», — сказал руководитель учебного заведения Сергей Чернышов.

Он уточнил, что в башню переедет левобережное отделение Новоколледжа.

Сейчас в здании идёт ремонт. Рабочие уже запустили лифт, провели электричество.

Как ранее писал Сиб.фм, 27 декабря 2022 года в Новосибирске состоялась сделка по продаже водонапорной башни на площади Маркса, в которой некогда располагался офис медиамагната Якова Лондона.

Объект купил предприниматель Александр Гинтер.

Отметим, водонапорная башня 1939 года постройки является памятником архитектуры. Она расположена в трёх минутах ходьбы от станции метро «Площадь Маркса». В здании 8 этажей, общая площадь составляет 1195,5 квадратных метров. Отметим, что в марте 2021 года снова появлялась информация о продаже – за 50 миллионов рублей.

Напомним, в январе 2022 года вице-мэр Анна Терешкова рассказала, что представители мэрии и владелец здания ищут варианты, что можно воплотить на уникальной площадке города. Терешкова уточнила, что там "однозначно откроют культурное место «или даже креативный кластер».