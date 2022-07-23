Петицию о лишении мандата депутата Пироговой создали в Новосибирске

Фото: скриншот с сайта Change.org, со страницы Хельги Пироговой в соцсетях

Петиция против депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой появилась 22 июля на платформе Change.org.

В Новосибирске создали петицию о лишении мандата депутата горсовета Хельги Пироговой после ее скандального высказывания о погибших на Украине военных. Призыв размещён на платформе Change.org 22 июля.

Со слов автора петиции, Виталия Алексеенко, избранный народом депутат "не имеет права на подобные высказывания в адрес людей, защищающих нашу Родину от бандеровского отребья".

За 19 часов предложение поддержали 31 человек.

Напомним, 22 июля новосибирские следователи по поручению главы СКР Александра Бастрыкина завели дело на депутата Хельгу Пирогову. Скандально известной народной избраннице инкриминируют статью 207.3 УК РФ: "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации".

Часть 1, статьи 207.3, которую вменяют Пироговой, предусматривает: до 3 лет лишения свободы, либо штраф до полутора миллионов рублей, а также исправительные или принудительные работы. В ближайшее время, вероятно, будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения. Согласно УПК на это отводится 48 часов.

Ранее Сиб.фм собрал всё, что известно о скандальной истории депутата Пироговой — от ее первого твита до решения о возбуждении дела.