Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

политика общество проиcшествия

Петицию о лишении мандата депутата Пироговой создали в Новосибирске

Фото Петицию о лишении мандата депутата Пироговой создали в Новосибирске
Фото Петицию о лишении мандата депутата Пироговой создали в Новосибирске

Фото: скриншот с сайта Change.org, со страницы Хельги Пироговой в соцсетях

Петиция против депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой появилась 22 июля на платформе Change.org.

В Новосибирске создали петицию о лишении мандата депутата горсовета Хельги Пироговой после ее скандального высказывания о погибших на Украине военных. Призыв размещён на платформе Change.org 22 июля.

Со слов автора петиции, Виталия Алексеенко, избранный народом депутат "не имеет права на подобные высказывания в адрес людей, защищающих нашу Родину от бандеровского отребья".

За 19 часов предложение поддержали 31 человек.

Фото Петицию о лишении мандата депутата Пироговой создали в Новосибирске 2

Напомним, 22 июля новосибирские следователи по поручению главы СКР Александра Бастрыкина завели дело на депутата Хельгу Пирогову. Скандально известной народной избраннице инкриминируют статью 207.3 УК РФ: "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации".

Часть 1, статьи 207.3, которую вменяют Пироговой, предусматривает: до 3 лет лишения свободы, либо штраф до полутора миллионов рублей, а также исправительные или принудительные работы. В ближайшее время, вероятно, будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения. Согласно УПК на это отводится 48 часов.

Ранее Сиб.фм собрал всё, что известно о скандальной истории депутата Пироговой — от ее первого твита до решения о возбуждении дела.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

44168
Издеваются, как могут: в России с 18 июля ввели новый запрет по отпускам
39816
Бастрыкин поручил проверить слова депутата Пироговой о погибших на Украине военных
19192
Мастер интимной стрижки в Новосибирске рассказала о желаниях клиентов-мужчин
17138
Жители Новосибирска сделали татуировки с изображением Иисуса, Ленина и Гитлера
15098
Депутат Пирогова получила угрозы убийством после твита о погибших военных
13282
По 10000 рублей на подготовку к школе: когда зачислят деньги в июле и августе 2022 года
12973
Губернатор Травников прокомментировал скандал вокруг депутата Хельги Пироговой