От слов - к делу: хронология скандальной истории депутата Пироговой - от поста до вызова к следователю

Фото: Густаво Зырянов/со страницы Хельги Пироговой в ВК и Twitter

22 июля скандал с постом новосибирского депутата Хельги Пироговой достиг своего апогея: глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить дело в отношении народной избранницы.

С чего всё началось

15 июля независимый депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова написала в своем аккаунте в Twitter пост о похоронах погибших в ходе спецоперации российских военных. Формулировки, которые она использовала, первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров назвал «кощунственными» и призвал наказать депутата, лишив места в городском совете. В открытом письме мэру города Анатолию Локтю член городского парламента заявил о готовности обратиться в прокуратуру.

«С общечеловеческой моралью такое тоже не согласуется. В нашей стране имена погибших в бою всегда были окружены почетом и уважением. Здесь же – осквернение памяти, глумливая пляска на гробах», — написал первый зампред Заксобрания.

Парламентарий также сказал, что будет настаивать на лишении Пироговой депутатского мандата и привлечении ее к уголовной ответственности.

«Никто не давал права этими грязными руками и языками марать честь и славу наших вооруженных сил. Погибших, особенно. Не представляю, если бы такое было в Великую Отечественную войну», — прокомментировал он.

Однако недовольством Панфёрова дело не закончилось. Наоборот.

"Циничная выходка" Пироговой

Слова коллеги также прокомментировал председатель горсовета Дмитрий Асанцев:

«Когда депутаты высказываются о политике – это одно. А здесь на мой взгляд, нарушены традиционные человеческие морально-этические нормы, которые существуют в обществе. Есть известное правило: о мертвых плохо не говорят. А о своих – тем более!»

19 июля Панфёров направил жалобу в прокуратуру Новосибирской области: «Прошу в полной мере провести расследование и выразить свою принципиальную профессиональную позицию в отношении действий депутата городского Совета города Новосибирска Хельги Пироговой». Ведомство назначило проведение лингвистической экспертизы записи Пироговой.

После этого новосибирские депутаты из Заксобрания, горсовета написали обращение к главе СК Александру Бастрыкину. Под заявлением подписались 17 человек.

«Считаем, что действия депутата Пироговой Х.В. по опубликованию данного комментария являются незаконными, противоправными, направлены на дискредитацию действий органов власти в части проведения специальной военной операции», — гласит текст обращения.

20 июля шум вокруг сообщения Пироговой перешел из политических обсуждений в общественные: ситуацию прокомментировал Армен Гаспарян. «Надеюсь, что [она] ответит по закону», — написал журналист у себя в телеграм-канале. Коллегу поддержал Владимир Соловьев, сделав репост сообщения для своей аудитории в телеграме.

Насчет ситуации высказался губернатор региона Андрей Травников. Он охарактеризовал публикацию как «абсолютно циничную выходку», а ее автора назвал «не самой умной городской девицей».

К слову, народная избранница удалила пост задолго до того, как его начали обсуждать на самом высоком уровне.

Реакция Бастрыкина

В ответ на обращение новосибирских депутатов о проверке сообщения Пироговой глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказыванию народной избранницы. Тем временем сама она отметила, что ее слова были «выдернуты из контекста» и рассказала об угрозах, которые получила на фоне ситуации.

«На полном серьёзе пишут мне, как именно я должна сдохнуть. От чего и кто из них со мной что сделает», — написала депутат в своих соцсетях.

«События развивались так – сначала в какой-то телеграм-помойке написали очень гневное сообщение о моём твите, потом это перекочевало в никому неизвестное СМИ, и вот оттуда уже взял историю наш парламентарий», — дополнила она.

21 июля в ходе «Часа прессы» свое мнение о происходящем высказал мэр Анатолий Локоть: «Я плохо отношусь к любым негативным высказываниям в отношении армии, тем более, в отношении героев, которые защищают интересы как на территории страны, так и за её пределами. Моя позиция не сиюминутная, я ее занял очень давно, еще во время службы в армии».

Локоть отметил, что комментирует ситуацию с «человеческой точки зрения», а правовую оценку этому дадут депутаты горсовета.

"За гранью добра и зла"

Не остались в стороне от инцидента и депутаты Госдумы от Новосибирской области — они единогласно осудили твит независимого депутата. Олег Иванинский, находящийся в ЛНР, предложил привлечь Пирогову к закону о фейках, который вступил в силу 5 марта этого года. «Это уже за гранью добра и зла. Это действия против своей страны и народа», — высказался Иванинский. Другой представитель региона в Госдуме Александр Аксененко заявил, что у него «как и у любого психически здорового человека, её твит вызвал острый приступ отвращения и негодования».

Представляющий Новосибирскую область в Госдуме депутат Виктор Игнатов тоже резко осудил высказывание депутата Горсовета Новосибирска Хельги Пироговой.

Он заявил, что такие слова не может произносить или публиковать человек в адекватном состоянии.

«Я не знаком лично с Пироговой, мне трудно оценивать её психическое состояние. Но, судя по тому, что она опубликовала – это поступок невменяемого человека. Ну или так могут себя вести пьяные или люди в состоянии измененного сознания под воздействием каких-то веществ», сказал в разговоре с Сиб.фм Виктор Игнатов.

При этом, по мнению депутата, никакое состояние не может служить оправданием в такой ситуации. И человек должен нести ответственность за совершенные поступки.

С жесткой критикой в адрес автора скандального твита высказался Ростислав Антонов, депутат горсовета и советник главы ДНР. Он назвал ситуацию «дурным шоу», которое «закончится для всех его участников достаточно быстро и весьма скверно».

Центральный отдел полиции и обнародованная беременность

21 июля Хельгу Пирогову доставили в Центральное отделение полиции и составили протокол за административное нарушение по закону о дискредитации вооруженных сил РФ. После этого депутата отпустили, обязав явиться на судебное заседание, которое будет назначено в течение 3 рабочих дней.

Против ее заключения выступил другой независимый депутат Антон Картавин, заявив, что Пирогова находится на четвертом месяце беременности. Его позицию поддержала депутат Наталья Пинус.

«Я не поддерживаю слов, написанных моей коллегой Хельгой Пироговой о погибших военных, считаю такой ее поступок неэтичным и опрометчивым, — написала член совета депутатов на своей странице в ВК. — Есть одно обстоятельство, которое может объяснить такой эмоциональный дисбаланс. Хельга беременна, срок 4,5 месяца. У меня трое детей, я знаю, что беременность — это особое состояние женщины. Серьезным образом идёт перестройка гормонального фона, у многих это сопровождается эмоциональными реакциями «...» Считаю, сегодня самое разумное — учесть этот фактор и изменить меру пресечения для Хельги Пироговой».

Комиссия по этике и уголовное дело

22 июля в закрытом режиме состоялось заседание комиссии по этике в Горсовете, на которое вызвали Хельгу Пирогову. Комиссия вынесла депутату замечание о неэтичном поведении и дала негативную оценку ее действиям, «выразившимся в некорректных, циничных публичных высказываниях, оскорбляющих память погибших российских солдат, добровольно вступивших в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации для участия в специальной военной операции на территории Украины». В беседе с Сиб.фм председатель совета депутатов Дмитрий Асанцев сказал, что Пирогова признала, что ее слова были неэтичными.

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина новосибирские следователи возбудили уголовное дело на Хельгу Пирогову по факту публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации (статья 207.3 УК РФ).