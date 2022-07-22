Хельга Пирогова признала неэтичным своё высказывание о российских военных

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В Горсовете Новосибирска состоялось заседание комиссии по этике. На нем депутат Пирогова признала, что ее скандальное высказывание было неэтичным.

Заседание комиссии по этике прошло днем 22 июля Горсовете Новосибирска. На нем разбирали поступок депутата Хельги Пироговой, опубликовавшей циничный твит о российских военных, погибших в ходе спецоперации на Украине.

Ранее Пирогова через социальные сети сообщила, что ее слова были неверно истолкованы и вырваны из контекста. Однако на комиссии по этике она высказалась по этому поводу уже в другом ключе.

Как сообщил в беседе с Сиб.фм председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев, скандально известная народная избранница призналась, что ее слова были неэтичными и некорректными.

По итогам заседания, члены комиссии вынесли Пироговой замечание и дали негативную оценку ее действиям.

Напомним, что 20 июля в отношении Пироговой полицейские составили административный протокол по статье 20.3.3 Коап РФ.