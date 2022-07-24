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Вакансия с зарплатой до 130 тыс. рублей появилась в Новосибирске

Фото Вакансия с зарплатой до 130 тыс. рублей появилась в Новосибирске
Фото Вакансия с зарплатой до 130 тыс. рублей появилась в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске фармацевт со стажем может зарабатывать до 130 тыс. рублей в месяц.

В Новосибирске заведующий фармацевтическим складом может зарабатывать до 130 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы работы SuperJob в своем исследовании.

В июле аналитики SuperJob выяснили, что на рынке труда востребованы сотрудники с высшим фармацевтическим образованием. При этом их опыт на аналогичной должности должен превышать 5 лет. Преимуществом работодатели называют умение самостоятельно организовать работу склада с нуля. Компании в Новосибирске согласны платить такому сотруднику до 130 тыс. рублей в месяц. В Москве предложение ограничивается 200 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 170 тыс. рублей.

В среднем заведующий фармацевтическим складом в Новосибирске получает 80 тыс. рублей в месяц.

Чтобы получать на этой же должности от 45 до 53 тыс. рублей, соискатель должен иметь среднее фармацевтическое образование и действующий сертификат фармацевта или провизора, а также иметь опыт работы по специальности от двух лет.

От 53 до 60 тыс. рублей могут получить заведующие фармацевтическим складом с аналогичным опытом от 1 года.

Чтобы претендовать на 60-100 тыс. рублей, опыт должен быть более 3 лет.

Как отмечают аналитики SuperJob, в среднем на данную профессию пробуются женщины в возрасте 40 лет.

Напомним, ранее исследование hh.ru показало, что только 5% работников в Новосибирской области довольны зарплатой. При этом просить повышение готовы только 17% специалистов.

Также сервис 2ГИС подсчитал, что среднестатистический житель Новосибирска на свою зарплату может купить не более 210 порций шаурмы при средней цене 230 рублей.

«Это второй показатель среди всех миллионников», — отметили аналитики.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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