Петицию о лишении мандата Пироговой подписали более 120 человек

Фото: скриншот с сайта Change.org, со страницы Хельги Пироговой в соцсетях

Петиция против депутата Хельги Пироговой из Новосибирска собрала 100 подписей за 2 дня.

Житель Новосибирска 22 июля создал петицию на сайте change.org с целью лишить Хельгу Пирогову, депутата горсовета Новосибирска, депутатского мандата. Утром 24 июля, в воскресенье, под петицией есть уже 111 подписей.

«Депутат крупнейшей партии России, "партии власти", избранный народом, не имеет права на подобные высказывания», — пишет Виталий Алексеенко, создатель петиции.

22 июля после заседания комиссии по этике стало известно, что новосибирские следователи возбудили уголовное дело на Хельгу Пирогову по факту публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации (статья 207.3 УК РФ).

Депутату предъявлено обвинение по части 1 статьи 207.3. Наказание по этому пункту предусматривает до трех лет лишения свободы, штраф до 1,5 млн рублей или исправительные работы.

На решение о мере пресечения у следователей, согласно уголовному кодексу Российской Федерации, есть 48 часов.

Напомним, ранее в отдельной статье Сиб.фм собрал полную хронологию дела Пироговой, от твита до решения суда. Депутата могут объявить в розыск.