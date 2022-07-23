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Новосибирские правоохранители могут объявить в розыск депутата Пирогову

Фото Новосибирские правоохранители могут объявить в розыск депутата Пирогову
Фото Новосибирские правоохранители могут объявить в розыск депутата Пирогову

Фото со страницы Хельги Пироговой в "ВК"

23 июля стало известно, что депутат Горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, вероятно, бежала из России. Теперь ее могут объявить в розыск.

23 июля появилась информация, что скандально известная народная избранница Хельга Пирогова, возможно, уехала из Новосибирска и пересекла границу с Казахстаном. Об этом сообщил Telegram-канал "Политика.Today".

Причиной отъезда якобы послужило уголовное дело, которое в отношении Пироговой возбудил Следственный комитет. Депутату инкриминировали статью 207.3 УК РФ: "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий". Она предусматривает наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.

По имеющейся информации, 25 июля Пирогову вызвали на допрос к следователю. В случае неявки женщину могут объявить в розыск. По состоянию на данный момент телефон депутата вне зоны доступа.

Напомним, что Пирогова попала под следствие после того как опубликовала циничный твит о российских военных, погибших в ходе спецоперации на Украине. На своей странице она разместила сообщение следующего содержания: "Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли, такие роскошные похороны устраивали".

Пост возмутил новосибирских парламентариев и они обратились к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку поступку депутата. В результате чего, история получила уголовное продолжение. Кроме того, в отношении Пироговой полицейские составили административный протокол, а в Горсовете состоялось заседание комиссии по этике, по итогам которого, депутату вынесли замечание.

 

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Автор:
Леонид Ляшенко
Журналист

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