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Пробка в 5 километров образовалась на Гусинобродском тракте Новосибирска

Фото Пробка в 5 километров образовалась на Гусинобродском тракте Новосибирска
Фото Пробка в 5 километров образовалась на Гусинобродском тракте Новосибирска

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, 2gis.ru

В воскресенье, 24 июля, новосибирские водители застряли в 5-километровой пробке на Гусинобродском тракте.

В Новосибирске 5-километровая пробка образовалась вечером в воскресенье, 24 июля, на Гусинобродском тракте. Сотни дачником не могли попасть в город из-за автомобильного затора — путь длиною в 40 минут для многих растянулся на 2-3 часа.

Причиной воскресной пробки стали ремонтные работы.

Фото Пробка в 5 километров образовалась на Гусинобродском тракте Новосибирска 2

По данным сервиса 2GIS, пробки растянулась на 4-5 км. Начиная с 16 часов дня "покраснела" полоса в сторону Новосибирска.

Водители традиционно негативно отреагировали на многочасовое стояние в пробке. В комментариях 2GIS они сравнил воскресный затор с адом, в который должны попадать настоящие грешники.

Тем временем в самом Новосибирске водители не теряли время даром: в центре города мужчина станцевал на крыше внедорожника Hummer H2.

Напомним, ранее власти Новосибирска анонсировали ремонт Гусинобродского шоссе — проезд по нему будет ограничен до 1 августа.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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