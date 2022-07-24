Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске мужчина станцевал на крыше внедорожника Hummer H2

Фото В Новосибирске мужчина станцевал на крыше внедорожника Hummer H2
Фото В Новосибирске мужчина станцевал на крыше внедорожника Hummer H2

Фото и видео из группы "АСТ-54" в соцсети "ВК"

Мужчина забрался на крышу премиального внедорожника Hummer H2 в Новосибирске.

В воскресенье, 24 июля, мужчина поднялся на крышку автомобиля Hummer H2 в центре Новосибирска. Необычный инцидент сняли на видео проезжавшие мимо автомобилисты. Кадры размещены в паблике "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте".

"На пересечении Красного проспекта и Достоевского произошла дискотека на крыше внедорожника Hummer H2", — поделился увиденным подписчик паблика.

Впрочем, комментаторы не согласились с очевидцем.

"А где тут дискотека? Ни музыки, ни танца", "Просто вмятину выпрямляет", "Закрытие заевшего люка", — озвучили свои версии происходящего новосибирцы.

Ранее жители Новосибирска не раз становились свидетелями оригинального использования автомобилей. Так, в июне 2021 года компания молодых людей станцевала лезгинку на крыше ВАЗ-2107.

В июне в Новосибирске горожане заметили голого мужчину, который катался на крыше автомобиля Mercedes по Бердскому шоссе. Похожий случай произошел в Новосибирске еще зимой. Тогда полностью раздетый парень прокатился по улицам города, сидя на капоте «Волги».

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

46224
Издеваются, как могут: в России с 18 июля ввели новый запрет по отпускам
40530
Бастрыкин поручил проверить слова депутата Пироговой о погибших на Украине военных
22425
Снова по 10000 к школе: кому дадут разовую выплату к 1 сентября 2022
17809
Жители Новосибирска сделали татуировки с изображением Иисуса, Ленина и Гитлера
17636
Выплата семьям к 1 сентября 2022: кому зачислят по 10000 рублей на подготовку к школе
15531
Депутат Пирогова получила угрозы убийством после твита о погибших военных
13181
Губернатор Травников прокомментировал скандал вокруг депутата Хельги Пироговой