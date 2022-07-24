В Новосибирске мужчина станцевал на крыше внедорожника Hummer H2

Фото и видео из группы "АСТ-54" в соцсети "ВК"

Мужчина забрался на крышу премиального внедорожника Hummer H2 в Новосибирске.

В воскресенье, 24 июля, мужчина поднялся на крышку автомобиля Hummer H2 в центре Новосибирска. Необычный инцидент сняли на видео проезжавшие мимо автомобилисты. Кадры размещены в паблике "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте".

"На пересечении Красного проспекта и Достоевского произошла дискотека на крыше внедорожника Hummer H2", — поделился увиденным подписчик паблика.

Впрочем, комментаторы не согласились с очевидцем.

"А где тут дискотека? Ни музыки, ни танца", "Просто вмятину выпрямляет", "Закрытие заевшего люка", — озвучили свои версии происходящего новосибирцы.

Ранее жители Новосибирска не раз становились свидетелями оригинального использования автомобилей. Так, в июне 2021 года компания молодых людей станцевала лезгинку на крыше ВАЗ-2107.

В июне в Новосибирске горожане заметили голого мужчину, который катался на крыше автомобиля Mercedes по Бердскому шоссе. Похожий случай произошел в Новосибирске еще зимой. Тогда полностью раздетый парень прокатился по улицам города, сидя на капоте «Волги».