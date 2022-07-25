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Пловчиха из Новосибирска Суркова завоевала "золото" на "Играх дружбы" в Казани

Фото Пловчиха из Новосибирска Суркова завоевала "золото" на "Играх дружбы" в Казани
Фото Пловчиха из Новосибирска Суркова завоевала "золото" на "Играх дружбы" в Казани

Фото со страницы Федерации плавания Новосибирской области в "ВК"

Новосибирская спортсменка выиграла соревнования по плаванию на "Играх дружбы", которые проходят в Казани. Арина Суркова победила на дистанции 100 метров баттерфляем.

Спортсменка из Новосибирска Арина Суркова завевала золотую медаль, на проходящих в Казани "Играх дружбы" .

Девушка представляла Новосибирскую область в женских соревнованиях по плаванию и добилась успеха на дистанции 100 метров баттерфляем. Это расстояние Суркова преодолела за 57,58 секунды.

После заплыва новосибирская спортсменка сообщила, что до последнего не верила в победу.

- "Сейчас мы с девочками проплыли быстрее чем на Чемпионате России. Прогресс есть, но на финише было очень тяжело. Даже думала: "Ну и ладно, проиграю, значит проиграю", но нет, выиграла", — рассказала Суркова.

"Игры дружбы", которые проходят в столице Татарстана — это крупные международные соревнования по водным видам. В них принимает участие около 3000 спортсменов.

Стоит напомнить, что 24 июля футболисты ФК "Новосибирск" провели стартовый матч в первенстве страны, а Хоккейный клуб "Сибирь" открыл продажу билетов на сезон — 2022/23.

 

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Автор:
Леонид Ляшенко
Журналист

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