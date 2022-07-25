В Новосибирске ожидается + 30 градусов жары в последнюю неделю июля

Фото: Густаво Зырянов, Сиб.фм

30-градусная жара и дожди сохранятся в Новосибирске до конца июля.

Синоптики обещают потепление в Новосибирске и Новосибирской области. Температура вырастет до +29, но и дожди не перестанут идти. Об этом сообщает Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

25 июля, в понедельник, в городе днем ожидается температура +21..+23°C, по области — +21..+26°C. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы, а юго-западный ветер может усиливаться до 14 м/с.

Ночь на вторник, 26 июля, ожидается прохладной: от +10°C до +15°C. Днем воздух прогреется до +24..+29°C.

Напомним, всю прошлую неделю в Новосибирске были дожди и низкая температура.

Из-за постоянных туч пока что невозможно увидеть метеорный поток Персеиды. Надеемся на лучшую погоду и напоминаем, что пик Персеид приходится на 12 августа.