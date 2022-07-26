26 дополнительных электричек выделят в день авиашоу 31 июля под Новосибирском

Фото Сиб.фм

В день авиашоу, которое пройдёт 31 июля, по маршруту Новосибирск – Мочище – Новосибирск будут курсировать 26 дополнительных электропоездов.

С 29 по 31 июля 2022 года на аэродроме «Мочище» пройдёт авиационный фестиваль «Будем жить!». В его заключительный день для маршрута Новосибирск – Мочище – Новосибирск выделят 26 дополнительных электропоездов. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Экспресс-пригород», официального перевозчика фестиваля.

Уточняется, что электрички будут следовать со всеми остановками, а средний интервал движения составит 10-13 минут. Время в пути от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище займёт 33 минуты, стоимость проезда составит 40 рублей.

О подробном расписании дополнительных маршрутов Сиб.фм писал здесь.

Напомним, ранее на Сиб.фм была опубликована полная программа праздничного авиашоу.