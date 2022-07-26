Авито откроет 10 фирменных пунктов выдачи заказов в Сибири

Фото: Авито

Авито совместно с партнером — логистической компанией EXMAIL — продолжает открывать пункты выдачи и отправки онлайн-заказов через Авито Доставку. Первые ПВЗ были открыты в 12 городах России в апреле этого года.

В 2022 году Авито планирует открыть более 350 брендированных пунктов в России. На проект в этом году компания направит более 100 млн рублей.

Всего в 2022 году компания проинвестирует в развитие Авито Доставки 3,5 млрд рублей.

На данный момент в Сибири действует 31 пункт выдачи, а до конца лета в Сибирском федеральном округе откроется еще семь точек в Новосибирске, Ачинске, Красноярске, Иркутске и Барнауле.

Сергей Пустыльник, директор по логистике Авито:

“За прошедшее время с первого открытия фирменных ПВЗ в апреле число заказов через них выросло в семь раз – мы видим, что нашим пользователям важны те преимущества, которые отличают брендированные пункты. Самыми активными городами по числу заказов стали Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, Красногорск и Казань. Сейчас наша приоритетная задача – масштабирование их сети, как в уже охваченных первым запуском городах, так и в новых населенных пунктах. Всего к концу 2022 года мы планируем открыть более 350 точек по всей России”.

Общее число открытых фирменных ПВЗ на июль 2022 года составляет уже 90 точек. Этим летом в СФО открылось еще 18 пунктов выдачи Авито х EXMAIL: в семи городах открылись дополнительные, а еще в трех городах брендированные ПВЗ появились впервые. Всего в округе теперь действует 31 точка сети. В пункте выдачи сотрудник поможет оформить посылку и предоставит упаковку. Через Авито Доставку можно отправлять товары стоимостью до 150 тыс. рублей, а максимальные габариты посылки не должны превышать вес до 15 кг и размеры более 50×50×50 см.

Новые ПВЗ — новые возможности сибиряков для онлайн-шоппинга

В апреле этого года в семи городах СФО (Новосибирске, Красноярске, Омске, Абакане, Томске, Иркутске, Барнауле) были открыты пункты выдачи заказов Авито х EXMAIL, летом в этих же населенных пунктах открылись дополнительные фирменные ПВЗ: по одному в Абакане, Барнауле, Иркутске, Омске и Томске, и по пять — в Красноярске и Новосибирске. В столице Сибири ПВЗ открылись по адресам: ул. Костычева д. 74/1, ул. Сибиряков-Гвардейцев д. 23, ул. Авиастроителей д. 15, ул. Чаплыгина д. 16, ул. Восход д. 46.

До конца лета в городах СФО планируется открытие еще семи пунктов выдачи Авито х EXMAIL: три в Новосибирске и по одному в Ачинске, Красноярске, Иркутске и Барнауле.

Увидеть все доступные пункты выдачи и отправки заказов, в том числе совместные отделения Авито и EXMAIL, пользователи могут при оформлении заказа через Авито Доставку.