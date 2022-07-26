Более 21 тысячи исследований экологи «Транснефть - Западная Сибирь» провели в первом полугодии

Фото: АО «Транснефть - Западная Сибирь»

АО «Транснефть — Западная Сибирь» подвело итоги работы в области экологической безопасности за шесть месяцев 2022 года. С января по июнь экологи предприятия выполнили более 21 тысячи различных исследований.

Результаты эколого-аналитического состояния компонентов окружающей среды подтвердили соответствие деятельности общества установленным природоохранным нормативам.

Более 85 процентов исследований от общего числа были проведены силами шести собственных аккредитованных лабораторий АО «Транснефть — Западная Сибирь», остальные — специалистами сторонних лабораторий.

В течение первого полугодия был проведен инструментальный контроль качества атмосферного воздуха, природных поверхностных и подземных вод, почвы на местах производства работ по техническому перевооружению и реконструкции производственных объектов. Специалисты лабораторий контролировали работу очистных сооружений, а также выполнили 440 исследований промышленных выбросов в атмосферу на объектовых площадках и на границах санитарно-защитных зон.

При проведении лабораторных исследований специалисты предприятия используют различные методы анализов, в том числе — хроматографический, спектрофотометрический, гравиметрический, титриметрический. Применение широкого спектра оборудования позволяет выявлять даже незначительные отклонения от предельно допустимых концентраций.

Ежегодно АО «Транснефть — Западная Сибирь» вкладывает значительные средства в мероприятия по охране окружающей среды. Так, по итогам прошлого года текущие затраты на эти цели составили более 115 млн руб.