Франчайзи ШашлыкоFF из Новосибирска попал в список владельцев небоскрёбов в «Москва-Сити»

Фото с сайта capitalgroup.ru

Новосибирский франчайзи ШашлыкоFF Андрей Кнаус попал в число владельцев площади в небоскрёбах «Москва-Сити».

Франчайзи новосибирской сети ресторанов ШашлыкоFF и президент российской федерации сёрфинга Андрей Кнаус значится в списке владельцев площади небоскрёбов «Москва-Сити». По данным из открытых источников, Андрей Кнаус является генеральным директором ООО «Дельтагрупп», чей юридический адрес зарегистрирован в многофункциональном комплексе «Город столиц».

«Город столиц» состоит из двух башен — «Москва» в 76 этажей и «Санкт-Петербург» в 65 этажей, соединённых 17-этажным блоком. Небоскрёб, который включает в себя жилые апартаменты и бизнес-центр, был построен по проекту нидерландского архитектора Эрика ван Эгерата.

Напомним, недавно стало известно о попадании в санкционный список ЕС сына владельца ресторанов «Вкусно — и точка» в Новосибирске.