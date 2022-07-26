Суд оставил в силе штраф директору школы № 76 в Новосибирске

КОЛЛАЖ ЕЛЕНЫ ОТМАХОВОЙ: ИСПОЛЬЗОВАНО ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ШКОЛЫ №76

В Новосибирске, несмотря на вмешательство прокуратуры, директору школы № 76 не удалось оспорить штраф за нарушение санитарных норм. Апелляционный протест надзорного ведомства вышестоящая инстанция отклонила.

В Областном суде состоялось разбирательство, на котором был рассмотрен апелляционный протест прокурора Октябрьского района Новосибирска, просившего отменить штраф, назначенный директору 76-ой школы Надежде Равлюк. Постановление вынес Роспотребнадзор. Равлюк привлекли по статье 6.7 Коап РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения".

По мнению представителей Роспотребнадзора в школе № 76, которая базируется в микрорайоне "Европейский берег", слишком переполнены классы, что является нарушением санитарно-эпидемиологических норм. Отвечать за это пришлось Равлюк, как директору школы. В апреле, на основании постановления санитарного ведомства, Октябрьский суд назначил ей штраф в размере 30-ти тысяч рублей.

Между тем, история наделала немало шума. За Надежду Равлюк вступились родители учеников, которые настаивали на том, что директор оказалась в безвыходной ситуации: новую школу в микрорайоне пока только строят, а отказывать в приеме детей по месту регистрации Равлюк не имела права.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть также полностью поддержал женщину, не увидев нарушений с ее стороны. Заступился за директора и министр образования Новосибирской области Андрей Федорчук. По его словам, Равлюк действовала в интересах детей и сделала все, чтобы они могли учиться по месту жительства.

Прокурор Октябрьского района подал апелляционный протест на решение райсуда, однако вышестоящая инстанция его отклонила.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирской области дополнительно выделят 211 млн рублей на питание для учащихся, а также о том какие семьи получат от государства по 10000 рублей на подготовку к школе.