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ТУАД представил карту перекрытия дорог на авиашоу в Мочище 31 июля

Фото ТУАД представил карту перекрытия дорог на авиашоу в Мочище 31 июля
Фото ТУАД представил карту перекрытия дорог на авиашоу в Мочище 31 июля

Фото unsplash.com / Kathy

Главную трассу в Мочище перекроют для автомобилистов 31 июля 2022 года из-за проведения авиашоу.

Традиционный региональный авиационный спортивный фестиваль «Будем жить!» пройдет на аэродроме «Мочище» под Новосибирском 31 июля. В этот день движение по главной трассе в Мочище будет перекрыто, а добраться до аэродрома можно будет по альтернативному пути.

Территориальное управление автомобильных дорог объявило о прекращении движения по автомобильным дорогам в Мочище в связи с проведением авиашоу на одноименном аэродроме. Запрет на проезд транспорта начнет действовать в 6:00 21 июля и продлятся до 16:00.

Будет закрыта и дорога в Новосибирском районе на участке от Пашинского переезда до станции Мочище. Проехать по ней смогут только местные жители. А вот новосибирцам, которые хотят посетить фестиваль, придется добираться до аэродрома альтернативным путем, сделав крюк. Для них будет открыта дорога через Северный объезд.

Фото ТУАД представил карту перекрытия дорог на авиашоу в Мочище 31 июля 2

На площадке фестиваля будут организованы дополнительные платные парковки. Стоимость такой парковки составит 100 рублей. Водителей просят быть внимательными, ориентироваться на дорожные знаки и указатели и не оставлять автомобили в неположенных местах во избежание дорожных заторов и ДТП.

Ранее «Сиб.фм» писал, что до площадки фестиваля будет легко добраться на общественном транспорте. 31 июля выделят 26 дополнительных электричек, откроют новое западное направление.

Организаторы фестиваля пообещали обеспечить безопасность гостей авиашоу. На площадке фестиваля будут работать сотрудники МВД, Росгвардии и частных охранных предприятий.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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