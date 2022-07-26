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На авиашоу в Мочище под Новосибирском 31 июля установят металлодетекторы

Фото На авиашоу в Мочище под Новосибирском 31 июля установят металлодетекторы
Фото На авиашоу в Мочище под Новосибирском 31 июля установят металлодетекторы

Фото: группа «Авиашоу в Мочище» во «ВКонтакте»

Власти Новосибирской области обсудили вопросы организации и проведения регионального авиационного спортивного фестиваля «Будем жить» в честь 77-й годовщины Победы в ВОВ, который пройдет 31 июля на аэродроме «Мочище» под Новосибирском.

План авиашоу в Мочище под Новосибирском уже утвержден. Во время проведения мероприятия безопасность участников будут обеспечивать сотрудники полиции, Росгвардии, ГИБДД, а также частных охранных предприятий и дружинники. На площадке фестиваля установят 30 металлодетекторов. Об этом сообщил замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов во вторник, 26 июля.

«Руководители областных исполнительных органов власти, местного самоуправления и аэродрома «Мочище» отчитались о готовности к проведению фестиваля», – заявили в правительстве Новосибирской области.

Чиновники добавили, что такое масштабное событие, как авиашоу в Мочище, из-за пандемии не проводилось в регионе два года, поэтому сейчас фестиваль должен пройти идеально. Один из главных вопросов, которые стоят перед организаторами праздника – безопасность зрителей и участников мероприятия. В целях обеспечения безопасности всех присутствующих на площадке фестиваля будут работать сотрудники МВД, Росгвардии, ГИБДД, а также дружинники и бойцы частного охранного подразделения.

Помимо этого, на аэродроме «Мочище» установят почти 2 тысячи барьерных ограждений, 30 арочных металлодетекторов и 300 металлических турникетов.

В правительстве добавили, что авиашоу 31 июля обещает быть насыщенным и разнообразным. Все пилотажные группы «Стрижи», «Русь», «Барсы» подтвердили свое участие. Полную программу авиашоу в Мочище можно посмотреть здесь.

Что немаловажно для жителей Новосибирска без собственных автомобилей – до площадки фестиваля будет легко добраться на общественном транспорте. 31 июля выделят 26 дополнительных электричек, откроют новое западное направление. Для тех же, кто будет добираться до аэродрома самостоятельно, организаторы подготовят дополнительные парковки.

Власти попросили новосибирцев внимательно следить за схемой движения и не оставлять автомобили вдоль проезжей части.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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