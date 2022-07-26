Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество культура

Организаторы «Гомофобного пикника» не уведомили мэрию Новосибирска

Фото Организаторы «Гомофобного пикника» не уведомили мэрию Новосибирска
Фото Организаторы «Гомофобного пикника» не уведомили мэрию Новосибирска

Фото: группа "Дело Чести - Рома Элита" и "Типичный Екатеринбург" в "ВК"

Мэрия Новосибирска не получила заявки на проведение «Гомофобного пикника» от его организаторов.

31 июля в 18:00 на Михайловской набережной активисты собираются провести «Гомофобный пикник». Мэрия Новосибирска еще не получила заявки на проведение.

«Организаторы мероприятия все еще не подали заявку на проведение мероприятия», — сказала Сиб.фм глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Организаторы подчёркивают, что это будет не радикальное мероприятие — участники обещают «душевное общение, новые знакомства, чаепитие, игры, песни под гитару». Предполагается, что соберутся не более нескольких десятков человек.

Впервые «Гомофобный пикник» проводился в Екатеринбурге летом 2021 года. Он был частью «традиционной недели», которую учредили в противовес «месяцу гордости».

Фото Организаторы «Гомофобного пикника» не уведомили мэрию Новосибирска 2
Фотография с «Гомофобного пикника» в Екатеринбурге летом 2021 года. Парни и девушки мирно отдыхают на леопардовых покрывалах.

Прошлый пикник в Екатеринбурге прошел мирно. Такой же формат хотят сохранить и организаторы новосибирского пикника.

Мероприятие должно пройти в Новосибирске 31 июля в 18:00 на Михайловской набережной.

Напомним, прошлый раз Сиб.фм писал о тематических пикниках в Новосибирске в конце августа 2021 года. Сообщается, что фем-пикники, на которых девушки могут почувствовать себя в безопасности, обсудить волнующие темы и найти подруг, проводились каждую неделю в разных местах города.

Ранее хоккеисты «Сибири» устроили пикник в лесу с кофе и лимонадом.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

41281
Бастрыкин поручил проверить слова депутата Пироговой о погибших на Украине военных
31801
Снова по 10000 к школе: кому дадут разовую выплату к 1 сентября 2022
18294
Жители Новосибирска сделали татуировки с изображением Иисуса, Ленина и Гитлера
16135
Депутат Пирогова получила угрозы убийством после твита о погибших военных
12503
Обалденно вкусно: раскрыт простой рецепт засолки идеальных груздей и маслят
11889
Добрались до "святого": в России ввели новый запрет по отпускам с 18 июля 2022 года
11772
Электричка сбила 14-летнюю школьницу в Новосибирске