Организаторы «Гомофобного пикника» не уведомили мэрию Новосибирска

Фото: группа "Дело Чести - Рома Элита" и "Типичный Екатеринбург" в "ВК"

Мэрия Новосибирска не получила заявки на проведение «Гомофобного пикника» от его организаторов.

31 июля в 18:00 на Михайловской набережной активисты собираются провести «Гомофобный пикник». Мэрия Новосибирска еще не получила заявки на проведение.

«Организаторы мероприятия все еще не подали заявку на проведение мероприятия», — сказала Сиб.фм глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Организаторы подчёркивают, что это будет не радикальное мероприятие — участники обещают «душевное общение, новые знакомства, чаепитие, игры, песни под гитару». Предполагается, что соберутся не более нескольких десятков человек.

Впервые «Гомофобный пикник» проводился в Екатеринбурге летом 2021 года. Он был частью «традиционной недели», которую учредили в противовес «месяцу гордости».

Фотография с «Гомофобного пикника» в Екатеринбурге летом 2021 года. Парни и девушки мирно отдыхают на леопардовых покрывалах.

Прошлый пикник в Екатеринбурге прошел мирно. Такой же формат хотят сохранить и организаторы новосибирского пикника.

Мероприятие должно пройти в Новосибирске 31 июля в 18:00 на Михайловской набережной.

Напомним, прошлый раз Сиб.фм писал о тематических пикниках в Новосибирске в конце августа 2021 года. Сообщается, что фем-пикники, на которых девушки могут почувствовать себя в безопасности, обсудить волнующие темы и найти подруг, проводились каждую неделю в разных местах города.

Ранее хоккеисты «Сибири» устроили пикник в лесу с кофе и лимонадом.