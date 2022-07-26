Организаторы «Гомофобного пикника» не уведомили мэрию Новосибирска

Фото: группа "Дело Чести - Рома Элита" и "Типичный Екатеринбург" в "ВК"
Мэрия Новосибирска не получила заявки на проведение «Гомофобного пикника» от его организаторов.
31 июля в 18:00 на Михайловской набережной активисты собираются провести «Гомофобный пикник». Мэрия Новосибирска еще не получила заявки на проведение.
«Организаторы мероприятия все еще не подали заявку на проведение мероприятия», — сказала Сиб.фм глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
Организаторы подчёркивают, что это будет не радикальное мероприятие — участники обещают «душевное общение, новые знакомства, чаепитие, игры, песни под гитару». Предполагается, что соберутся не более нескольких десятков человек.
Впервые «Гомофобный пикник» проводился в Екатеринбурге летом 2021 года. Он был частью «традиционной недели», которую учредили в противовес «месяцу гордости».
Прошлый пикник в Екатеринбурге прошел мирно. Такой же формат хотят сохранить и организаторы новосибирского пикника.
Мероприятие должно пройти в Новосибирске 31 июля в 18:00 на Михайловской набережной.
Напомним, прошлый раз Сиб.фм писал о тематических пикниках в Новосибирске в конце августа 2021 года. Сообщается, что фем-пикники, на которых девушки могут почувствовать себя в безопасности, обсудить волнующие темы и найти подруг, проводились каждую неделю в разных местах города.
Ранее хоккеисты «Сибири» устроили пикник в лесу с кофе и лимонадом.
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