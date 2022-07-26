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общество

Погиб один из пострадавших при атаке украинских нацистов на таможенников в Брянской области

Фото Погиб один из пострадавших при атаке украинских нацистов на таможенников в Брянской области
Фото Погиб один из пострадавших при атаке украинских нацистов на таможенников в Брянской области

Фото unsplash.com / Maxim Tolchinskiy

Один человек скончался после атаки украинских боевиков на пропускной пункт «Троебортное» в Брянской области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о смерти одного из пострадавших в результате атаки ВСУ на таможенный пункт в Севском районе.

«К сожалению, один из четверых пострадавших скончался», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что по уточненной оперативными службами информации, украинские вооруженные формирования атаковали склад временного хранения неподалеку от таможенного пункта международного пропускного пункта «Троебортное» в Севском районе Брянской области.

Напомним, утром во вторник, 26 июля, украинские нацисты сбросили с беспилотника взрывное устройство на таможенников. Всего при обстреле пострадали четыре человека.

Ранее «Сиб.фм» писал, что сегодня двое жителей Брянской области пострадали в результате атаки украинских вооруженных формирований на КПП Новые Юрковичи.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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