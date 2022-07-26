Украинские боевики атаковали таможенный пост в Брянской области

Фото unsplash.com / Andrii Denysenko
В результате взрыва на таможенном посту в Севском районе Брянской области пострадали четыре человека.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередной атаке украинских нацистов на территорию России. 26 июля боевики сбросили взрывное устройство с квадрокоптера на таможенный пост в Севском районе.
«Утром во вторник, 26 июля, со стороны территории Украины была совершена атака на таможенный пост «Троебортное» в Севском районе Брянской области», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
С помощью дрона нацисты сбросили на таможенный пост взрывное устройство. В результате взрыва пострадали четыре человека, сейчас им оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.
Кроме того, сегодня двое жителей Брянской области пострадали в результате атаки украинских вооруженных формирований на КПП Новые Юрковичи, сообщает Ura.ru.
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