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Полная программа авиашоу в Мочище 31 июля 2022: список участников, как добраться

Фото Полная программа авиашоу в Мочище 31 июля 2022: список участников, как добраться
Фото Полная программа авиашоу в Мочище 31 июля 2022: список участников, как добраться

Фото unsplash.com / Anukrati Omar

Кто выступит, как добраться и сколько длится авиашоу в Мочище под Новосибирском.

31 июля на аэродроме «Мочище» пройдёт авиационный фестиваль «Будем жить!» — одно из традиционных для новосибирцев событий лета.

Авиашоу в Мочище в 2022 году состоится 31 июля, и начнется в 9:30. Рассказываем, что будет в программе, как добраться до места проведения и кто участвует в фестивале.

В Новосибирске 31 июля ожидается переменная облачность и температура воздуха +23 градуса. К началу полетов авиации ВКС РФ воздух прогреется до +19, а после полудня температура поднимется до 23 градусов по Цельсию.

Вход свободный, возрастных ограничений нет.

Фото Полная программа авиашоу в Мочище 31 июля 2022: список участников, как добраться 2

Программа авиашоу в Мочище

С 9:00 до 10:30 — полеты любительской и частной авиации: мотодельтапланы, мотопарапланы, а также выступление авиамоделистов.

С 10:30 до 10:45 — церемония открытия фестиваля.

С 10:45 до 14:30 — выступление авиации в небе и концертная программа на земле.

С 14:30 до 15:00 — розыгрыши призов.

15:00 — закрытие фестиваля.

Участники авиашоу в Мочище

Асы высшего пилотажа ВКС РФ – летчики из команд «Стрижи».

Группа «Русь» выступит на учебно-боевом самолете Л-39. На борту боевого Л-39 установлены пушки ГШ-23-Л, на крыльях есть подвески для разных бомб и ракет.

Женская эскадрилья «Барс» на советских спортивно-тренировочных ЯК-52.

Эскадрилья новосибирского ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина»

Представители Омской Федерации сверхлёгкой авиации.

Всего в небе над Новосибирском пролетят 80 самолетов и вертолетов, а также 70 парашютистов из группы «Геликоптер».

Во время авиашоу на земле будет выступать фолк-группа «Стрит Фидлерс», а также Новосибирский Фестивальный симфонический оркестр Новосибирской Филармонии.

Фото Полная программа авиашоу в Мочище 31 июля 2022: список участников, как добраться 3

Как добраться до авиашоу в Мочище

Фото Полная программа авиашоу в Мочище 31 июля 2022: список участников, как добраться 4

Как добраться до фестиваля на электричке

Фото Полная программа авиашоу в Мочище 31 июля 2022: список участников, как добраться 5

Как уехать с фестиваля в Мочище на электричке

Фото Полная программа авиашоу в Мочище 31 июля 2022: список участников, как добраться 6

Как доехать до авиашоу на автобусе

Автобусы № 189 и № 189л каждые 10 минут будут ходить от остановки «Учительская».

Как добраться до авиашоу в Мочище на машине

Схема движения транспорта до аэропорта Мочище. Маршрут обозначен фиолетовыми стрелками.

Фото Полная программа авиашоу в Мочище 31 июля 2022: список участников, как добраться 7

Обратите внимание, что стоимость платной парковки — 100 рублей. С 14:30 до 15:00 по парковочным билетам состоится розыгрыш призов.

Напомним, ранее сообщалось, что «Русские витязи» отменили выступление на авиашоу в Мочище под Новосибирском 31 июля.

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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