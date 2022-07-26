Работа продавцом стала самой востребованной в Новосибирской области

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В Новосибирской области названы самые популярные вакансии в 2022 году.

Самыми популярными вакансиями, которые жители Новосибирской области чаще всего искали в интернете, стали вакансии продавцов. Об этом свидетельствует исследование сервиса HeadHunter.

Вакансия продавца стала самой востребованной у работодателей и вместе с тем – самой популярной у соискателей. За первые полгода 2022 года работодатели выставили 6,5 тысяч таких вакансий. При этом соискателей было гораздо больше, чем открытых вакансий. Так, число открытых и активных резюме на эту вакансию превысило 16,6 тысяч. Год назад этот показатель был ниже – 13,7 тысяч резюме.

Согласно исследованию портала, средняя зарплата продавца составляет 34,6 тысяч рублей. Сами соискатели при этом готовы работать за 30 тысяч рублей.