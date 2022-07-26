В МИД России заявили, что Европа может прекратить выдачу шенгенских виз россиянам

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МИД России: не исключено, что Европа перестанет выдавать шенгенские визы гражданам РФ.

На фоне политики Запада Москва не исключает, что россиянам вскоре перестанут выдавать шенгенские визы. Об этом ТАСС сообщил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.

«Москва внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Большинство подобных заявлений делаются политиками-русофобами, и воспринимаем мы их соответственно», – заявил Волынкин.

При этом уже сейчас некоторые страны фактически прекратили оформлять визы российским гражданам. Среди них – Чехия, Латвия, Литва, Польша и Эстония.

«В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами, которые являются членами Шенгенского соглашения, нельзя исключать даже кажущиеся невероятными сценарии», – добавил дипломат.

Однако глава департамента внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия продолжает выступать за сохранение возможности для граждан России и Европы посещать как территорию РФ, так и страны ЕС. При этом Москва надеется на здравый смысл Евросоюза, подчеркнул дипломат.

«Если представить, что ситуация полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам станет реальностью, мы могли бы рассчитывать на выстраивание визового взаимодействия с отдельными договороспособными европейскими странами», – заключил Волынкин.