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В Новосибирске драгдилеры пытались сбыть 572 грамма синтетики

Фото В Новосибирске драгдилеры пытались сбыть 572 грамма синтетики
Фото В Новосибирске драгдилеры пытались сбыть 572 грамма синтетики

Фото Владислава Пирогова / «МК в Красноярске»

Жители Новосибирска синтезировали крупную партию синтетических наркотиков, которую хотели продать через интернет. Теперь драгдилеров ждет суд.

В Новосибирске областная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении троих жителей города, которые хотели заработать на сбыте наркотиков.

По версии следствия, запрещенное зелье фигуранты продавали через закладки. Покупателей же искали в интернете. Причем, товар производили сами, в подпольной нарколаборатории. Драгдилерам удалось сбыть две небольшие партии. А вот с реализацией крупных им не повезло. В дело вмешались правоохранители и прибыльный бизнес приказал долго жить. Всех участников группы задержали и сразу взяли под стражу. В ходе обысков у низ изъяли 572 грамма запрещенных веществ.

Компаньонам инкриминировали сбыт и покушение на сбыт наркотиков в значительном и особо крупном размере (ч. 4 и 5, статьи 228.1), а также производство наркотических средств в особо крупном размере. Согласно действующему законодательству обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Дело рассмотрит Областной суд.

Жительница Новосибирска не так давно уже выслушала обвинительный приговор за нелегальный оборот синтетики. А в полиции рассказали о том, какие запрещенные вещества пользуются наибольшей популярностью в нашем регионе.

 

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Автор:
Леонид Ляшенко
Журналист

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