В Новосибирске транзитный пассажир украл смартфон за 20 тысяч рублей

Фото скриншот с видео УТ МВД России по СФО

На автостанции около вокзала Новосибирск-главный пассажир обокрал кассира. Мужчину оперативно вычислили и задержали полицейские.

В Новосибирске на привокзальной автостанции сотрудники полиции раскрыли кражу. Они задержали ранее судимого жителя Белгородской области, который находился в городе проездом.

По версии следствия, мужчина направлялся из Алтайского края домой, транзитом через Новосибирск. В пути они потерял мобильник и деньги. На автостанции 29-летний путешественник обратился за помощью к кассиру, попросив телефон, чтобы позвонить родным. Однако те не торопились с переводом и тогда пассажир вернулся к кассе, которая на тот момент уже была закрыта. Фигурант убедился, что вокруг никого нет и пробрался внутрь. Забрав из ящика стола смартфон, стоимостью почти 20 тысяч рублей, он вернулся на железнодорожный вокзал, где и был вскоре задержан нарядом транспортной полиции.

В отношении приезжего возбудили уголовное дело по факту совершения кражи с незаконным проникновением в помещение (ч. статьи 158 УК РФ).

Ранее Сиб.фм рассказывал о татуированном новосибирце, который украл телефон и банковскую карту. Еще один персонаж получил реальный срок за похищение двух мобильников.