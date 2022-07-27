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Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
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Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
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Мусульмане Новосибирска назвали грехом убийство мигрантом 17-летней девушки

Фото Мусульмане Новосибирска назвали грехом убийство мигрантом 17-летней девушки
Фото Мусульмане Новосибирска назвали грехом убийство мигрантом 17-летней девушки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Духовное управление мусульман Новосибирска назвало убийство 17-летней школьницы, в котором подозревают 26-летнего уроженца Таджикистана, величайшим грехом.

26-летний уроженец Таджикистана задержан в Новосибирске по подозрению в убийстве 17-летней школьницы. Девочка скончалась 26 июля от многочисленных ножевых ранений. По версии знакомых погибших, преступление произошло на почке ревности. Сам задержанный мужчина уже дал признательные показания.

«Это преступление. В Коране сказано: "Если ты убил одного человека, то ты убил всё человечество. Если ты спас одного человека, то ты спас всё человечество". За это надо судить», — прокомментировал Сиб.фм председатель духовного управления мусульман Новосибирска и Новосибирской области Рафиль Сулейманов.

Он добавил, что "убийство — является одним из величайших грехов ислама", и "замолить такой грех нельзя".

Как ранее писал Сиб.фм, 26 июля около 22:30 уроженец Таджикистана Хушнуд Х. нанес не меньше десяти ударов ножом молодой девушке. Все произошло возле дома на улице Лесосечной в Нижней Ельцовке в Новосибирске, на место происшествия незамедлительно выехали медики и следственно-оперативная группа.

В совершении преступлении задержанный признался. В СУ СК РФ по Новосибирской области возбудили в отношении него дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Напомним, ранее рассказали, что известно о задержанном Хушнуде Х., который в соцсетях называет себя Романом.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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