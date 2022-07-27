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Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
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Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
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Новосибирцы пишут проклятия в соцсетях убийцы 17-летней девушки

Фото Новосибирцы пишут проклятия в соцсетях убийцы 17-летней девушки
Фото Новосибирцы пишут проклятия в соцсетях убийцы 17-летней девушки

Фото со страницы Романа Х. во «Вконтакте»

Жители Новосибирска пишут проклятия убийце 17-летней девушки на его странице "ВКонтакте"

26 июля мужчина нанес девушке около 15 ударов ножом в грудь и живот. Убийство попало на камеру видеорегистратора, запись распространилась в соцсетях, и на странице мужчины пользователи стали писать гневные комментарии с проклятьями и пожеланиями смерти.

Вечером во вторник, 26 июля, на улице Лесосечная в Советском районе 27-летний Хушнуд Х. встретился с 17-летней девушкой. Их разговор перешел в ссору, девушка стала убегать, но мужчина догнал ее и нанес не менее 15 ударов ножом. Девушка скончалась, а мужчина сбежал.

Подозреваемого искали в течение ночи, и задержали утром сотрудники ДПС. После задержания мужчина признался в убийстве. СК РФ по Новосибирской области уже возбудил уголовное дело.

По неподтвержденным данным, мужчину задержали на территории Хилокского рынка. Там он якобы пытался договориться о выезде из России в Таджикистан.

В соцсети «Вконтакте» новосибирцы нашли активную страницу подозреваемого. Она оказалась открытой для комментирования, чем и воспользовались пользователи. Сейчас они оставляют там гневные комментарии, пожелания смерти, проклятья, оскорбления — и просто бессмысленный спам.

«Очередной трагический урок для наших [глупых девушек]»;

«Тебя сейчас на зоне [мучить] будут [сильно], терпи, убийца»;

«Твои родители воспитали не мужчину, а [экскременты]».

Напомним, Сиб.фм публиковал подробности этого страшного убийства. В сети уже появилось видео убийства. Его снял на видеорегистратор проезжающий мимо водитель, и даже попытался помешать, но не сумел.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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