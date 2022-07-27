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Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
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Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
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Гений места
Коронавирус в Новосибирске

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Видео убийства 17-летней девушки в Новосибирске появилось в Сети

Фото Видео убийства 17-летней девушки в Новосибирске появилось в Сети
Фото Видео убийства 17-летней девушки в Новосибирске появилось в Сети

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВК"

В Новосибирске мужчина на улице нанес не менее 15-ти ударов ножом 17-летней девушке. В Интернете опубликовали видео жестокой расправы, которая произошла в Нижней Ельцовке.

Трагедия произошла вечером 26 июля на улице Лесосечная в Советском районе Новосибирска. Там мужчина жестоко расправился с 17-летней девушкой. На теле потерпевшей правоохранители насчитали не менее 15-ти ножевых ранений. Прибывшие на место полицейские опросили очевидцев и вскоре установили личность фигуранта. Им оказался 27-летний персонаж, ранее судимый за побои и угрозу убийством.

Внимание, жестокие кадры 18+, не рекомендуется смотреть впечатлительным людям.

Свидетелями кровавого преступления стали водители, проезжавших мимо автомобилей. Один из них даже попытался помешать злодею. Кроме того, саму расправу запечатлел видеорегистратор одной из машин. Позже жуткие кадры появились в сети.

Подозреваемому удалось скрыться, однако через несколько часов полицейские поймали его в Ленинском районе.

В отношении предполагаемого душегуба следователи регионального СК возбудили уголовное дело, ему вменяют умышленное убийство (ч. 1, статьи 105 УК РФ). По мнению правоохранителей мотивом преступления послужила ревность. Фигурант якобы не смог смириться с тем, что девушка решила с ним расстаться.

В данный момент сотрудники СКР допрашивают подозреваемого.

 

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Автор:
Леонид Ляшенко
Журналист

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