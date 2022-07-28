Девушки-пилоты покажут мёртвую петлю на авиашоу под Новосибирском

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Авиационное шоу "Будем жить!" пройдёт на аэродроме Мочище под Новосибирском 31 июля. Министр спорта региона Сергей Ахапов рассказал о главных пунктах программы.

С 28 по 31 июля на аэродроме Мочище под Новосибирском состоится фестиваль «Будем жить!». В последний день фестиваля состоится авиашоу. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС рассказал министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

По его словам, 29 и 30 июля на аэродроме Мочище пройдут спортивные соревнования: кубок области по авиамодельному спорту и кубок области по парашютному спорту. На каждую дисциплину заявлены около 30 участников.

Также все 4 дня на аэродроме будет работать выставка военной и гражданской техники. На земле будут представлены 11 единиц техники ВС РФ, в том числе первый серийный советский вертолет МИ-1 в полностью рабочем состоянии.

31 августа пройдет флэшмоб, во время которого автомобили на парковке аэропорта выстроятся в форме российского флага.

Авиационный фестиваль в Новосибирске проводится впервые с 2019 года: два года подряд праздник отменялся из-за ковидных ограничений. В 2019-м шоу приехали более 100 тысяч человек, сейчас ожидается еще больше. Накануне Роспотребнадзор проверил территорию рядом с аэродром на предмет наличия кровососов — клещи найдены не были.

По словам председателя РОО авиации общего назначения «Аэродром Мочище» Александра Осокина, гости из других регионов уже прибывают, некоторые разбивают палатки рядом с аэродромом.

«Мы ожидаем несколько больше зрителей, чем в 2019 году. Звонят от Владивостока до Москвы. Особенно из регионов Сибирского федерального округа», — уточнил Осокин.

Авиационные группы «Русь», «Барсы» и «Стрижи» также уже прибыли в Новосибирск для выступления на авиашоу 31 июля.

Расписание авиашоу в Мочище 31 июля

Подполковник Денис Кузнецов, командир авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи», озвучил расписание шоу в воздухе.

С 11:00 до 12:00 — выступление пилотажной группы «Барсы».

С 12:00 до 13:00 — выступление пилотажной группы «Русь».

С 13:00 до 14:00 — выступление пилотажной группы «Стрижи».

Денис Кузнецов уточнил, что «Стрижи» появятся в воздухе трижды: сначала они проведут воздушную разведку, далее запланировано одиночное выступление, и затем — группой пролёт 6 самолетов.

Женская пилотажная группа «Барсы» проведет в воздухе 35 минут, рассказал командир Иван Барсов.

Среди фигур высшего пилотажа запланированы групповые мертвые петли и новая фигура — «Тюльпан». Также будет множество фигур, связанных с дымовым шоу. Группа будет представлена шестью поршневыми самолетами Як-52.

Напомним, самый удобный способ добраться до фестиваля — электричка. Для комфорта гостей фестиваля на маршрутах, ведущих в Мочище, будут выделены 26 дополнительных электричек.