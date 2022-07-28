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общество

Двое мужчин упали с Бугринского моста в Обь в Новосибирске

Фото Двое мужчин упали с Бугринского моста в Обь в Новосибирске
Фото Двое мужчин упали с Бугринского моста в Обь в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Спасатели вытащили из Оби двух мужчин, упавших с Бугринского моста в Новосибирске.

27 июля, в среду, спасатели МАСС вытащили из Оби двух мужчин, упавших с Бугринского моста. Оба не пострадали, сообщается в группе МАСС во «Вконтакте».

В 16:45 спасатели на катере заметили двух людей, падающих с Бугринского моста. Катер направился к ним, обоих подняли на борт. Мужчины выглядели примерно на 25 лет.

После профилактической беседы их высадили с катера на Бугринском пляже. Спасатели отмечают, что они не нуждались в медицинской помощи.

Напомним, что летом 2022 года уровень воды в Оби опустился ниже судоходной отметки. Из-за этого на мели начали застревать катера с пассажирами. Один из таких инцидентов произошел 26 июля. Выяснилось, что катер спасателей не сможет сдвинуть застрявшее судно с мели. Несмотря на предложение спасателей эвакуировать пятерых человек, пассажиры предпочли остаться на корабле. С их слов, они решили дождаться прибытия катера, который сможет отбуксировать их на место.

Ранее новосибирские спасатели МАСС получили катер-аэролодку. Она поступила в распоряжение аварийно-спасательного отряд «Приморский» – одного из четырех, работающих на водных объектах в черте Новосибирска. В его ведении – акватория вдоль парка «У моря Обского» в новосибирском водохранилище.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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