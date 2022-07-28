Ремонт Северного объезда остановят в день авиашоу 31 июля под Новосибирском

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
На время проведения авиашоу в Мочище 31 июля движение транспорта по Северному объезду будет возобновлено.
31 июля под Новосибирском пройдёт авиационный фестиваль «Будем жить!»: о том, как жители смогут добраться к месту его проведения — на аэродром «Мочище» — рассказали в правительстве региона.
По информации пресс-службы, основным путём подъезда для автомобилистов станет автодорога «Северный обход».
«В этот день работы, связанные с ремонтом дороги, будут приостановлены, обеспечен проезд по двум полосам в каждом направлении», — сообщили в правительстве Новосибирской области.
Также новосибирцы смогут воспользоваться пригородным железнодорожным транспортом. Как писал Сиб.фм, 31 июля до станции Мочище будут запущены дополнительные 26 электричек.
До аэродрома можно будет добраться и на автобусе: маршруты 189, 189Л и 130 будут курсировать от остановки «Учительская»по расписанию.
Как отметили в правительстве региона, чтобы обеспечить приоритетное движение пешеходов от станции Мочище до аэродрома, будут перекрыты такие участки дорог:
Напомним, полную программу авиашоу на аэродроме Мочище Сиб.фм публиковал здесь.
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