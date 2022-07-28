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С 29 июля автобусы изменят маршруты из-за ремонта на Гусинобродском шоссе в Новосибирске

Фото С 29 июля автобусы изменят маршруты из-за ремонта на Гусинобродском шоссе в Новосибирске
Фото С 29 июля автобусы изменят маршруты из-за ремонта на Гусинобродском шоссе в Новосибирске

Фото: Shutterstock, АиФ Новосибирск

С 29 июля до 1 августа автобусы Новосибирска изменят маршруты из-за ремонта ГБШ.

В Новосибирске на следующие 4 дня изменятся маршруты некоторых автобусов и маршрутных такси из-за ремонта на Гусинобродском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

С 29 июля до 1 августа на пересечении ГБШ и ул. Доватора со стороны ул. Есенина будут перекрыты 2 полосы движения из трех. В это время городские службы будут обновлять дорожное покрытие.

Из-за этого изменятся маршруты некоторых автобусов и такси.

Измененные маршруты автобусов

Фото С 29 июля автобусы изменят маршруты из-за ремонта на Гусинобродском шоссе в Новосибирске 2

Маршрутные такси

Фото С 29 июля автобусы изменят маршруты из-за ремонта на Гусинобродском шоссе в Новосибирске 3

Напомним, ремонт Северного объезда остановят в день авиашоу 31 июля под Новосибирском. Основным путём подъезда для автомобилистов станет автодорога «Северный обход», сообщает пресс служба мэрии.

Ранее стало известно, что главу Блюдчанского сельсовета Чановском районе Новосибирской области будут судить за неотремонтированный водопровод. Чиновник заключил 5 контрактов на сумму 1,5 млн рублей, а подрядчик с задачей не справился и по факту работы были выполнены только на бумаге. Обвиняемый во всем сознался и раскаялся в содеянном. Процесс над ним пройдет в Чановском районном суде.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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