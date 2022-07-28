Самолеты-истребители «Стрижей» прилетели в Новосибирск на авиашоу

Фото vk.com / nskplanes

Истребители авиационной группы «Стрижи» прилетели в Новосибирск для участия в авиашоу 31 июля.

Вечером 27 июля в Новосибирск прилетели самолеты авиагруппы «Стрижи». Они выступят на авиашоу в Мочище 31 июля 2022 года.

«Дорогие друзья, вчера мы приземлились в аэропорту Толмачево. Впереди насыщенная программа! Следите за нашими новостями», – говорится в группе «Стрижей» в соцсетях.

Снимки самолетов появились в паблике «NskPlanes» во «ВКонтакте» утром в четверг, 28 июля. Напомним, авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» выступит на авиашоу в Мочище под Новосибирском.

Новосибирский авиационный спортивный фестиваль «Будем жить!» пройдет на аэродроме «Мочище» 31 июля 2022 года. На шоу выступят асы ВКС РФ. Например, девушки-пилоты покажут мертвую петлю.

Ранее «Сиб.фм» писал, что опубликована карта перекрытия дорог на авиашоу в Мочище.