Аномальная жара до +30 ожидается в Новосибирске в выходные 30 и 31 июля

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

По данным погодных сервисов, на выходных в Новосибирске ожидается от +24 до +30 градусов тепла.

30 и 31 июля в Новосибирске ожидается потепление до +29 градусов. Ожидается северный и северо-восточный ветер 4-9 м/с. Несмотря на теплый день, ночами воздух будет остывать до +15..+17. Об этом сообщает meteo-nso.ru.

Синоптики Яндекс.Погоды сообщают также, что 31 июля в городе возможны небольшие дожди.

Gismeteo дает более пессимистичный прогноз. По данным синоптиков, в Новосибирске на выходных ожидается температура +20..+24 градусов, переменная облачность и дождь с грозой вечером 31 июля. Ветер слабый, 2-6 м/с.

Напомним, из-за сильного порыва ветра во дворе дома в Новосибирске упало дерево и повредило Nissan на улице Дзержинского. Водителю «Ниссана» повезло – автомобиль получил только незначительные повреждения.

Также метеорологи сообщают, что в Сочи в августе погода будет соответствовать климатической норме. Одновременно с этим они замечают, что в Сочи ранее сильные подтопления из-за залповых ливней случались реже — примерно раз в три года. Теперь же стихия наведывается в город трижды в год и интенсивность неблагоприятных погодных явлений, а также их мощность, заметно увеличились. В целом август в Краснодарском крае будет теплым, сильных дождей не ожидается.