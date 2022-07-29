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общество

День Крещения Руси отметят в Новосибирске 31 июля

Фото День Крещения Руси отметят в Новосибирске 31 июля
Фото День Крещения Руси отметят в Новосибирске 31 июля

Фото с сайта Церкви преподобного Серафима Вырицкого в Решетниково

Утром 31 июля в Новосибирске отметят День Крещения Руси.

31 июля, в воскресенье, в Новосибирске отпразднуют День Крещения Руси. Тогда же почтят память святого князя Владимира.

В 9:30 во Владимирском храме Троице-Владимирского собора (ул. Филатова, 14а) отслужат литургию памяти святого князя Владимира. После этого архиереи новосибирских епархий проведут Крестный ход до памятника князя.

В 12:00 в Троицком сквере пройдет выставка изделий народного творчества. При выставке будет работать полевая кухня, а также выступят танцевальные коллективы.

Также в это же время в аэропорту Мочище пройдет масштабное авиашоу. С 11:00 до 14:00 в небе над аэропортом будут выступать пилотажные группы «Барсы», «Русь», «Стрижи», а также парашютисты.

Командир «Стрижей» Денис Кузнецов также уточнил, что «Стрижи» появятся в воздухе трижды: сначала они проведут воздушную разведку, далее запланировано одиночное выступление, и затем — группой пролёт 6 самолетов.

Позже в этот же день на Михайловской набережной Новосибирска должен состояться «Гомофобный пикник». Мероприятие пройдет 31 июля в 18:00. Создатели встречи приглашают всех желающих просто отдохнуть, попить чай и «классно провести время среди единомышленников».

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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