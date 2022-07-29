Мать подруги убитой в Новосибирске 17-летней девушки обвинила в трагедии общество

Фото предоставлено Татьяной Пересвет

Жительница Новосибирска, дочь которой была знакома и с убийцей и с юной жертвой кровавой расправы в Нижней Ельцовке, поделилась своим мнением о причинах трагедии.

Жестокое убийство, которой произошло в Советском районе Новосибирска, стало настоящим потрясением для друзей и знакомых погибшей 17-летней девушки. Причем, многие из общались не только с потерпевшей, но и с ее бывшим парнем, которого 28 июля по решению суда взяли под стражу.

Сиб.фм удалось пообщаться с Татьяной Пересвет, дочь которой видела как развивались отношения пары. Наша собеседница сообщила, что изначально Хушнуд Хамроев был хорошим кавалером: ухаживал, дарил цветы и подарки, признавался в любви.

Однако, по словам Татьяны, потом Хамроев начал поднимать руку на свою даму сердца, а когда 8 месяцев назад между молодыми людьми случился разрыв он окончательно изменился: начал выпивать, проявлять грубость и агрессию по отношению к экс-возлюбленной и настойчиво требовал вернуться к нему. Женщина поведала, что мигрант из Таджикистана был до того одержим, что однажды даже пытался покончить с собой.

- "Девочки порой не видят границ, играют чувствами других людей. Она молодая, я думаю, она не планировала заводить серьезные отношения. А парень как раз воспринимал ее своей будущей спутницей жизни. С его стороны была патологическая любовь, патологическая ревность. А вот любовь из серии «Ты моя и больше ничья» — это не любовь, а собственничество и патология. И девушка для тебя не спутница жизни, а вещь", — рассказала Татьяна.

По мнению женщины в трагедии виновато общество. Она считает, что моральные устои перевернуты с ног на голову современными медиа.

Кроме того, по словам Татьяны убийство можно было предотвратить, если бы с девушкой и ее бывшим парнем поработал психолог.

- "Я считаю, что необходимо создать службу, которая занималась такими заявлениями об угрозах и проводила разъяснительную работы с участниками конфликтов. Если бы опытный психолог или психотерапевт или психиатр в тот момент поработал с этим "Ромой", то эта паталогическая влюблённость была бы выявлена и можно было корректировать его поведение". — уверяет Татьяна.

Напомним, что 28 июля родные простились с девушкой, погибшей от руки Хамроева.