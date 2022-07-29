В Новосибирске похоронили жестоко убитую 17-летнюю девушку

Фото: АиФ-Новосибирск

В пятницу, 29 июля, в Новосибирске похоронили зверски убитую 17-летнюю девушку.

В Новосибирске 29 июля простились с погибшей от 15 ножевых ранений 17-летней школьницей. По обвинению в совершении преступления арестован 26-летний уроженец Таджикистана, бывший парень погибшей. Проститься с убитой пришли ее родственники и друзья.

Траурная церемония состоялась днем в пятницу, 29 июля, в одном из похоронных домов Новосибирска. Проститься с 17-летней сибирячкой пришло несколько десятков человек, среди которых – близкие погибшей и ее друзья.

«Мать буквально парализована от горя. У женщины распухло лицо от слёз.

Также сильно плакали подруги», — сообщил присутствовавший на похоронах корреспондент "АиФ-Новосибирск".

Он также сообщил, что могила 17-летней девочки буквально завалена живыми цветами.

Накануне в суде Новосибирска арестовали обвиняемого в убийстве девушки, 27-летнего уроженца Таджикистана Хушнуда Хамроева. Мужчину отправили в СИЗО на два месяца. На судебном заседании Хамроев заявил, что очень любил убитую, а на преступление его толкнула измена девушки.

Перед избранием меры пресечения мужчина признал свою вину и заявил, что раскаивается. При этом Хамроев отказался что-либо говорить родителям убитой девушки, добавив только, что хорошо общался и даже работал вместе с матерью погибшей.

Напомним, что 17-летняя жительница Новосибирска была зверски убита вечером 26 июля в микрорайоне Нижняя Ельцовка.

Ранее «Сиб.фм» писал, что мать девушки с ноября 2021 года трижды подавала заявления в полицию, в которых указывала, что Хамроев угрожал ее дочери убийством и наносил ей телесные повреждения. Напомним, ранее мужчина уже был судим по ст. 115 и 119 УК РФ, из мест лишения свободы вышел два года назад.