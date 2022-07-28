Как арестовывали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки: 10 фото из суда в Новосибирске

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Суд арестовал мигранта по подозрению в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске.

В Новосибирске 27-летний уроженец Таджикистана зарезал свою бывшую девушку. В четверг, 28 июля, суд в Новосибирске избрал меру пресечения в отношении Хушнуда Хамроева. «Сиб.фм» показывает, как прошло судебное заседание.

Мигранта из Таджикистана обвиняют в убийстве своей бывшей девушки, 17-летней Анны. Поздно вечером 26 июля молодой мужчина нанес ей не меньше 15 ударов ножом на глазах у свидетелей, после чего попытался скрыться в ближайшем лесу. Его задержали на следующее утро, тогда появилась версия, что мужчина планировал сбежать на Родину. На суде Хамроев опроверг это, заявив, что в момент задержания он «просто гулял».

Жертва нападения Хамроева скончалась на месте от полученных травм. Инструктор по самообороне отметил, что у девушки не было ни одного шанса спастись. Помочь ей не смогли и очевидцы убийства – новосибирцы побоялись связываться с вооруженным огромным ножом преступником.

На суде мужчина признал свою вину и заявил, что раскаивается. При этом Хамроев отказался что-либо говорить родителям убитой девушки, а причиной убийства назвал измену.

По словам обвиняемого, его отношения с 17-летней Анной длились два года, о них знали и родственники девушки. Несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте с возлюбленной, а также проблемы с законом, Хамроев хорошо общался с семьей Анны, а с матерью несовершеннолетней он даже вместе работал.

При этом мать девушки с ноября 2021 года трижды подавала заявления в полицию, в которых указывала, что Хамроев угрожал ее дочери убийством и наносил ей телесные повреждения. Напомним, ранее мужчина уже был судим по ст. 115 и 119 УК РФ, из мест лишения свободы вышел два года назад. Однако уголовное дело так и не было возбуждено. После того, как Хамроев осуществил свои планы по убийству девушки, на полицейских в Новосибирске завели дело о халатности.

В заключение обвиняемый в убийстве девушки заявил, что очень ее любил. Ему назначили меру пресечения в виде ареста, ближайшие два месяца фигурант дела по ст. 115 УК РФ «Убийство» проведет в СИЗО.