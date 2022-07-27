Инструктор клуба самообороны объяснил поведение очевидца убийства 17-летней девушки в Новосибирске

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Руководитель Новосибирского тренинг-центра крав-мага Павел Зуев рассказал, мог ли свидетель убийства 17-летней девушки предотвратить трагедию.

26 июля мужчина убил свою девушку на глазах у прохожих, нанеся ей 15 ударов ножом. Шеф-инструктор Новосибирского тренинг-центра крав-мага и директор отделения KMG по Сибири и Дальнему востоку Павел Зуев рассказал «Сиб.фм», мог ли свидетель убийства остановить происходящее и предотвратить трагедию.

«Это крайне критическая ситуация, в которой даже сотрудники силовых структур не всегда могут оказать помощь жертве нападения», – сказал Зуев.

Напомним, поздним вечером во вторник, 26 июля, вооруженный мужчина напал на девушку и нанес ей не меньше 15 ударов ножом. Убийство произошло на глазах у свидетелей и попало на камеру видеорегистратора автомобиля. От полученных травм девушка скончалась. По подозрению в убийстве задержали ее молодого человека, 26-летнего уроженца Таджикистана. По версии следствия, на преступление мужчину толкнула ревность.

Зверское убийство потрясло Новосибирск. Новосибирцы пишут проклятия на странице преступника, а многие горожане начали осуждать мужчину, который стал очевидцем преступления.

Эксперт объяснил, что шансы человека, который не представляет, как действовать в случае нападения вооруженного преступника на третье лицо, не обладает никакими навыками и физической подготовкой, объективно невелики. Более того, так как решение в такой ситуации нужно принимать мгновенно, у человека должна быть изрядная доля смелости и решительности в характере, чтобы что-то предпринять.

Инструктор по самообороне подчеркнул, что даже люди, обладающие нужным уровнем физической подготовки, чаще всего не рискнут вступать в схватку с вооруженным преступником, здраво оценивая риски для собственной жизни. Действенным может оказаться способ попытаться спугнуть нападающего – громкими звуками, съемкой на камеру и т.д. Однако если преступник находится в невменяемом состоянии, состоянии алкогольного или наркотического опьянения, это не поможет.

«Это именно та ситуация, где можно было бы применять травматическое оружие», – заключил Зуев.

Ранее «Сиб.фм» писал, что МВД трижды отказало матери убитой в Новосибирске 17-летней девушки возбуждать уголовное дело на убийцу ее дочери. В заявлениях, которые женщина подавала в полицию, сообщалось о физическом насилии и угрозах убийством в адрес девушки.