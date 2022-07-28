Инструктор по самообороне из Новосибирска оценил шансы убитой в Новосибирске 17-летней девушки спастись

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Эксперт оценил шансы выжить убитой в Новосибирске 17-летней девушки.

Убитая 27-летним парнем школьница из Новосибирска почти не имела шансов спастись от преступника с огромным ножом. Об этом «Сиб.фм» сообщил шеф-инструктор Новосибирского тренинг-центра крав-мага и директор отделения KMG по Сибири и Дальнему востоку Павел Зуев.

Накануне Новосибирск шокировало преступление в отношении 17-летней студентки. 27-летний мужчина забил девушку ножом на глазах у прохожих. Зверское убийство произошло поздним вечером 26 июля в микрорайоне Нижняя Ельцовка. Кадры с видеорегистратора, запечатлевшего момент кровавой расправы, попали в Сеть. На записи видно, что мужчина догнал девушку, повалил ее на землю и начал бить ножом.

Мужчину задержали утром 27 июля. Он оказался парнем убитой. По версии следствия, уроженец Таджикистана мог расправиться со своей возлюбленной из-за ревности.

Преступника не остановило даже наличие свидетелей его деяния. Впрочем, очевидцы действительно не смогли помочь девушке, по-видимому, побоявшись что-то предпринять против мужчины с огромным ножом. Эксперт объяснил, что шансы спасти девушку были минимальными у и посторонних людей, и у нее самой.

Однако известны случаи, когда отчаянное сопротивление жертвы помогало ей выжить.

«Навыки самообороны могут помочь спастись. Много примеров, когда люди активно защищались и выживали. Да, они получали ранения, но смогли сохранить свою жизнь», – сказал Зуев.

При этом огромную роль играет психологическое состояние и жертвы, и нападающего. Если жертва не готова к самообороне, а преступник находится в невменяемом состоянии, либо в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, шансы спастись сводятся к нулю.

«В целом, конечно, важно формировать навыки защиты, заботиться о своей безопасности. Без отработанных навыков защитить себя довольно сложно», – заключил Зуев.

Ранее эксперт объяснил, мог ли свидетель убийства 17-летней девушки в Новосибирске предотвратить трагедию.

«Сиб.фм» писал, что МВД трижды отказало матери убитой в Новосибирске 17-летней девушки возбуждать уголовное дело на убийцу ее дочери. В заявлениях, которые женщина подавала в полицию, сообщалось о физическом насилии и угрозах убийством в адрес девушки.