Женщина на Kia Sportage чуть не сбила пешехода на улице Пархоменко в Новосибирске

Фото: группа «АСТ-54»

В четверг, 28 июля, водитель иномарки Kia Sportage чуть не сбила женщину-пешехода на перекрестке в Ленинском районе Новосибирска.

20 июля в Новосибирске на перекрестке в Ленинском районе кроссовер Kia Sportage чуть не сбил пешехода. Об этом рассказывает сама пострадавшая в группе «АСТ-54» во «Вконтакте».

На перекрестке ул. Пархоменко и ул. Пермской Евгения Филатова переходила дорогу, как она утверждает, на зеленый сигнал светофора. На середине улицы ее чуть не сбил кроссовер Kia Sportage. Евгения успела отскочить от автомобиля, который поворачивал налево, несмотря на приоритет пешехода на переходе.

Запись происшествия осталась на городской камере наблюдения. По словам пострадавшей, за рулём автомобиля сидела девушка со светлыми волосами.

Напомним, ранее в Новосибирске водитель Subaru сбил 22-летнюю девушку на переходе. Инцидент произошёл рядом с остановкой НГПУ. Как уточнили в ГИБДД, наезд на девушку-пешехода произошёл в 23:00 23 июля.

Также вечером 27 июля водитель Land Cruiser сбил 10-летнего ребенка. Школьник переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате наезда 10-летний мальчик получил травмы различной степени тяжести. Ребенка госпитализировали.