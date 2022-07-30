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Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
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Опубликовано видео с похорон убитой в Новосибирске 17-летней девушки

Фото Опубликовано видео с похорон убитой в Новосибирске 17-летней девушки
Фото Опубликовано видео с похорон убитой в Новосибирске 17-летней девушки

Фото Сиб.фм

Зарезанную мигрантом 17-летнюю девушку похоронили на Южном кладбище под Новосибирском.

В пятницу, 29 июля, состоялись похороны 17-летней девушки, которую убил мигрант из Таджикистана. Ее похоронили на Южном кладбище в Академгородке под Новосибирском.

Прощание с погибшей проходило в похоронном доме на ул. Арбузова. Родственники и близкие погибшей отказались пустить журналистов на церемонию прощания и пригрозили вызвать полицию.

Мать девушки рыдала без остановки, ее лицо распухло от слез. Подруги убитой также плакали на церемонии прощания. Всего на похоронах было около 50 человек.

Прощание закончилось в 15 часов, после чего тело девушки отвезли на Южное кладбище.

На могиле девушки оставили множество цветов, венков и плюшевых белых медведей.

Напомним, вечером 26 июля 17-летняя девушка скончалась в Новосибирске. Ее парень, Хушнуд Хамроев, гражданин Таджикистана, нанёс ей не меньше 15 ударов ножом. Самого мужчину арестовали по обвинению в убийстве за день до похорон его жертвы. На суде он признал свою вину и заявил, что очень любил Аню.

Ранее инструктор по самообороне отметил, что у девушки не было ни одного шанса спастись.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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