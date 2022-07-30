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Синоптики предупредили о грозе в день авиашоу 31 июля в Новосибирске

Фото Синоптики предупредили о грозе в день авиашоу 31 июля в Новосибирске
Фото Синоптики предупредили о грозе в день авиашоу 31 июля в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Ливень с грозой ожидаются в Новосибирске в день авиашоу 31 июля.

Погода 31 июля, в день авиашоу в Новосибирске, ближе к вечеру может испортиться. Об этом сообщают синоптики сервисов Яндекс.Погода и Gismeteo.

Как сообщают синоптики Gismeteo, погода в воскресенье будет теплой, а ветер слабым: большую часть дня его скорость не превысит 3 м/с. Воздух к 10 утра прогреется уже до +24 градусов. Вплоть до 13 часов ожидается чистое небо, которое к 16 может покрыться облаками. Авиашоу над аэропортом Мочище к этому времени уже закончится. К 19 часам вечера может начаться ливень и гроза. Дождь может продлиться до конца дня.

Яндекс.Погода дает схожий прогноз: солнечное утро, облачная первая половина дня и ливень вечером. Разница в температуре: сервис прогнозирует жару +26..+28°C и еще более слабый ветер: до 1,5 м/с.

Световой день в городе продлится с 5:35 до 21:34.

Напомним, ранее Сиб.фм публиковал материал со всей информацией про авиашоу в Новосибирске 31 июля: полная программа и как добраться до аэродрома Мочище на машине, автобусе и электричке.

Также жители Новосибирска вспоминают опыт прошлых лет и давку, которая творилась на парковке и в электричках после авиашоу. В 2018 году электрички действительно были набиты битком, автобусов не хватало, автомобили стояли в пробках. Очевидцы утверждают, что и 2019 году ситуация была не лучше: на шоу под Новосибирском собрались около 100 тысяч человек, и транспортная система оказалась не готова к такому наплыву желающих.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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