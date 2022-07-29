Жители Новосибирска боятся повторения давки после авиашоу в Мочище

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Новосибирцы опасаются возможной давки в электричках после авиашоу в Мочище 31 июля.

Грандиозное авиашоу "Будем жить!" пройдет в небе над аэропортом Мочище 31 июля. Организаторы ожидают на площадке под Новосибирском более 100 тысяч гостей. Однако зрителей может оказаться значительно больше: после двухлетнего ковидного перерыва интерес новосибирцев к авиационному фестивалю возрос. Некоторые горожане опасаются предстоящего ажиотажа и даже отказываются от поездки из-за возможного "транспортного коллапса" после шоу.

"Очень хочу поехать. Но как представлю, что будет твориться на парковке, какие там пробки будут... — спасибо, увольте", — написал в соцсетях Игорь К.

"На личном авто — ещё ладно, там кондюшник можно включить хоть. А представьте, что будет твориться в электричках!", — отреагировал другой комментатор Семён.

Новосибирцы вспомнили неудачный опыт прошлых лет, когда добраться до города после авиашоу было довольно сложно. Чтобы попасть в электричку, приходилось отстоять огромную очередь.

В 2018 году электрички действительно были набиты битком, автобусов не хватало, автомобили стояли в пробках.

Очевидцы утверждают, что и 2019 году ситуация была не лучше: на шоу под Новосибирском собрались около 100 тысяч человек, и транспортная система оказалась не готова к такому наплыву желающих.

В 2022 году власти и организаторы фестивали учли ошибки прошлых лет. На этот раз до аэропорта Мочище можно будет добраться несколькими способами: на автомобиле, на автобусе или на электричке. Также 26 дополнительных электричек выделят в день авиашоу 31 июля под Новосибирском.

Напомним, 31 июля девушки-пилоты на авиашоу в Мочище покажут мёртвую петлю на авиашоу под Новосибирском.